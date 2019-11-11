شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبدالله .. طبيب فى فيلم "صندوق الدنيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنتهى النجم صلاح عبدالله من تصوير عدد من مشاهد فيلم "صندوق الدنيا" الذى يشارك فى بطولته مع كل من الفنانة رانيا يوسف وخالد الصاوى وباسم سمرة وعمرو القاضى وآخرون ويجسد صلاح من خلال العمل شخصية طبيب يدعى خالد ويراهن عليه بقوة لأنه يقدمه بشكل جديد.

وتدور أحداث العمل حول عدد من الحواديت والقصص ويضم عددا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح او الفشل والفيلم بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، عمرو القاضي، احمد كمال ويضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم تأليف وإخراج عماد البهات.

وشارك صلاح عبد الله مؤخرا فى مسلسل "هوجان" من بطولة النجم محمد عادل إمام وكريم محمود عبدالعزيز، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وتم طرحه فى موسم رمضان الماضى وحقق نجاحا كبيرا.