شكرا لقرائتكم هكذا تحدثت الراحلة هالة فؤاد عن طفلها هيثم أحمد زكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سنوات قليلة قضاها الفنان الراحل هيثم أحمد زكي مع والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد، قبل أن ينهي القدر رحلته مع والدته بعد معاناتها مع السرطان.

هيثم أحمد زكي الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الخميس عن عمر يناهز الـ 35، شاء القدر أن يغادرنا في نفس العمر الذي توفيت فيه والدته.

ولم تحمل الذكريات المشتركة بينهما سوى القليل خاصة وأنها عاشت معه لـ 9 سنوات فقط، وهو ما حرصت على توثيقه من خلال لقاء تلفزيوني سابق، أطلت من خلاله هالة فؤاد وكان لطفلها هيثم نصيب منه.

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حيث تحدثت في جزء من اللقاء عن طفلها وعاداته اليومية، مشيرة إلى كونه امتلك طاقة سهر كبيرة للغاية، ولم تكن له مواعيد خاصة في الاستيقاظ.

إلا أنه حينما يستيقظ كان على المنزل بأكمله أن يستيقظ تلبية لرغباته، وفي حال كانت تشعر هي بالتعب أو الإرهاق لم يكن يسمح لها باستكمال نومها.

وهو ما يدفعه في بعض الأحيان إلى سكب الماء على وجهها من أجل إجبارها على الاستيقاظ، ذلك الأمر الذي استقبلته بكل حب تلبية لرغبة صغيرها.

كما كشفت عن امتلاكها لأورغ من أجل العزف، ولكنها لم تجد الأمر بشكل كامل، لذلك قررت أن تحول بعض الألحان الخاصة بالأغاني إلى كلمات مناسبة لطفلها.

وبالفعل قدمت جزءا من أغنية "يا حسن يا خول الجنينة" التي صارت كلماتها تقول "يا هيثم يا حلو يا جميل يا هيثم.. يا حبيب مامي وبابي ادلع يا هيثم.. يا حبيب جدو وتيته روح قلبي يا هيثم".