سلمى رشيد تفاجئ جمهورها بأول صورة لطفلها "يانيس"

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي على نطاق واسع، الصورة الأولى التي نشرتها الفنانة سلمى رشيد لإبنها يانيس المزداد حديثا، ونشرت الفنانة ضمن حسابها الخاص على "الانستغرام" صورة لإبنها، الذي فضلت عدم إظهار ملامح وجهه بالكامل، وعلقت عليها قائلة:" ينيس بالجابدور كل عام وأنتم بألف خير".
وكانت الفنانة أحلام الشامسي أولى المتفاعلين مع المنشور، حيث كتبت:" ماشاء الله لاقوة إلا بالله".
يشار أن، سلمى رشيد قد رزقت في شهر أكتوبر الماضي بمولودها الأول، والذي أطلقت عليه اسم "يانيس".
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