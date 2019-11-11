تعرف على رد فعل محمد الحلو بعد انقطاع الكهرباء أثناء حفله

فوجئ المطرب المصري محمد الحلو، خلال إحيائه حفله ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على مسرح سيد دروش في الإسكندرية، بانقطاع التيار الكهربائي عن الحفل.

تصرف محمد الحلو بحفله يفاجئ الجمهور

الجمهور الحاضر للحفل، اعتقد لوهلة أن المطرب سيتوقف عن الغناء حتى عودة الكهرباء مرة أخرى، إلا أن الفنان محمد الحلو تدار الموقف سريعًا، فلم يتوقف المطرب الكبير عن الغناء، بل ترك الميكروفون وتقدم عدة خطوات للأمام على خشبة المسرح، تجاه الجمهور الحاضر، وواصل الغناء.

وفوجئ الجمهور الحاضر للحفل، برد الفعل غير المتوقع من محمد الحلو، الذي استكمل الغناء بشكل طبيعي بدون ميكروفون، بل حرص الجمهور على دعمه وتقديم التحية له والتفاعل الكبير معه.

الجمهور يتفاعل مع تصرف محمد الحلو غير المتوقع

التصرف الذي أقدم عليه محمد الحلو، وطريقة استقبال الجمهور له، جعله حديث الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر البعض عن مدى إعجابهم بهذا التصرف، الذي يعبر عن احترافية المطرب، واعتبر البعض أن مثل هذا الموقف الصعب، كان من الممكن أن يقابله أي نجم أخر، بتوتر وقلق، وعدم القدرة على التصرف سريعًا.

حفل محمد الحلو بالإسكندرية

الجدير بالذكر أن الفنان الكبير محمد الحلو، قد أحيا قبل يومين، برفقة الفنانة السورية وعد البحري، ونجوم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، حفلًا غنائيًا ضمن ليالي مهرجان الموسيقى العربية الـ28، على مسرح أوبرا سيد درويش بالإسكندرية.

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وقدم محمد الحلو عدد من أشهر أغنياته للجمهور السكندري، من بينها "وحياتك يا حبيبي، أهيم شوقًا، الوسية، بتلوموني ليه، زيزينيا، عظيمة يا مصر، يا حبيبي كان زمان، حبايب مصر".

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