حلا شيحة تؤكد ليست ضد الحجاب لكنها ترى هناك أشياء أخرى للتدين

دافعت الفنانة حلا شيحة عن نفسها بعد تصريحاتها الأخيرة حول الحجاب التي قالتها في حوار مصور عبر قناة CutheCrap. نشرت حلا عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها عبر "إنستغرام" صورة كتابية قالت فيها: "أنا لم أقل أن الحجاب ليس فريضة أنا بتكلم عن الناس اللي بتحكم على تدين المرأة من خلال الحجاب ده لا يصح".

أضافت: "هناك أمور أخرى كالصلاة والقرآن والصيام مش معقولة علشان واحدة مش لابسة حجاب أو شالته أو لسه بتفكر تلبسه ومش قادرة ودي حالات موجودة في مجتمعنا بصورة كبيرة يبقى نكفرها أو نشتمها أو ننقص من دينها وحالها مع رب العالمين لا يعمله إلا الله".

اختتمت كلامها: "بحترم كل ست محجبة وأنا مش ضد الحجاب أنا ضد الشتائم والتجريح".



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كانت حلا شيحة قالت عن فترة حجابها: "ارتديت الحجاب بعد فترة طويلة من عدم الراحة والتكيف بين حبي للتعمق للدين والصلاة والدفء الذي كنت أشعر به عند ارتدائي الحجاب أثناء الصلاة، وبين عملي كممثلة، كان سني وقتها صغيرا ولم أتمكن من الموازنة والعيش في المنتصف كما أمرنا الله".

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وتابعت: "نربي أبناءنا على مفاهيم خاطئة قائمة على الخوف من الله والعقاب، وعلينا تربيتهم على حب الله والتقرب منه، ومن بينها ربط الحجاب بالجنة والنار، بالتأكيد الله يحب الحجاب ولكنه ليس الأساس أو الأولوية في الدين بدليل أنه مذكور في سورة (النور) في منتصف القرآن وليس في سورة (البقرة) مثلا في بداية القرآن".

واستطردت: "هناك محجبات يحبون الحجاب ومنهم أيضا محجبات لأن شعرهم لا يعجبهم!".

وأضافت: "الله هو الرحمن الرحيم بدليل أننا نخلع الحجاب ولا يعاقبنا ويسامحنا".

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