علامة يهدد بخطف أحلام وعودة المنافسة بين المدربين

انتهت السبت مرحلة المواجهة ضمن برنامج المواهب "ذا فويس" بموسمه الخامس، استعدادًا للانتقال إلى مرحلة العروض المباشرة بدءً من الحلقة المقبلة.

وشهدت حلقة الأمس العديد من الأحداث المميزة، أبرزها عودة المنافسة بين المدربين على أحد المتسابقين عندما قامت الفنانة المغربية بخطف المتسابق شرف بعدما قامت أحلام باختيار المصرية نورهان للمنافسة بها في مرحلة العروض المباشرة، وكان شرف قد لفت انظار المدربين إليه بسبب أدائه المذهل والمميز مما جعل الفنان اللبناني راغب علامة، يُلمح هو الآخر إلى إمكانية خطفه أحد المتسابقين، ومازح الفنانة أحلام عند حديثهما انه سيقوم بخطفها هي.

وبعدما قررت سعيد خطف المُتسابق شرف، قام علامة بمنافستها عليه مُقرراً خطفه هو الآخر، في المقابل اختار شرف الانضمام إلى فريق علامة ليتأهل معه إلى مرحلة العروض المباشرة.

وشهدت نهاية الحلقة ونهاية مرحلة المواجهة ككل عرض قوي ومميز بين المغربية وئام التي تُعاني من مشكلة صحية وكانت قد أثارت مشاعر المدربين في مرحلة الصوت وبس عندما التفوا لها واكتشفوا بانها مُقعدة، وبين المتسابق السوداني ماهر والذي قدم عرضًا مُميزًا لم يخلو من المشاعر والإنسانية أمام مُنافسته وئام.