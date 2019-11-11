جمال يكشف معاناته مع مرض البهاق

صدم الملحن والمطرب رامي جمال جمهوره اليوم بكشفه عن إصابته بمرض البهاق لأول مرة، وتحدث عن معاناته مع المرض الذي جعله يفكر في الاعتزال.

رامي جمال يكشف إصابته بالبهاق

وكشف رامي جمال تفاصيل إصابته بمرض البهاق لأول مرة عبر صفحته بفيسبوك، وقال في تدوينته:" الحمد لله الذي احبني فابتلاني وقدرني على الصبر، من فترة ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت إنه مرض البهاق.. وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة.. رضيت وسلمت أمري لله عشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل..".

وتحدث رامي جمال عن معاناته مع المرض ومع رد فعل الناس معه وتابع:" وفعلا بقى بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير، اللي بقى يقوللي هتتعامل إزاي وأنت فنان واللي يخاف يسلم عليا واللي يسألني هو ده معدي.. أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها، لدرجة خلت ناس تقولي شوف بيزنس تاني اعمله عشان الناس مش هتقبلك كدة، وفكرت في كلامهم بصراحة".

رامي جمال يصدم الجمهور بتفكيره في الاعتزال

وعبر رامي جمال عن حيرته بسبب المرض وقال إنه يفكر في الاعتزال بسببه أو ان يكشف الامر للجمهور ويتوقف عن إخفاء المرض، واختتم تدوينته قائلاً:"لقيت إن عندي حلين يا فعلا شكرا لحد كدة على الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها يا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة إن شكله غريب.. والحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدون اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو.. طولت عليكم بس قلت أشكركم".

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وتضامن الجمهور مع رامي جمال بعد ان كشف تفاصيل اصابته بالبهاق وطالبوه بعدم الاعتزال والاستمرار في مسيرته الفنية، خاصة انه شوق جمهوره منذ فترة بطرح ألبومه الجديد والخامس في حياته الفنية بعد آخر ألبوماته "فترة مش سهلة"، بالإضافة إلى تشويقه الجمهور لأعماله الجديدة مع نجوم الغناء وأبرزهم إليسا والتي يستمر في التعاون معها في ألبومها الجديد.

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