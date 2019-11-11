شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Cash Truck يجمع جيسون ستاثام وجاى ريتشى من جديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع من جديد الممثل العالمى جيسون ستاثام والمخرج جاى ريتشى، وذلك فى الفيلم الجديدCash Truck، الذى حصلت شركة MGM على حقوق الملكية المحلية فى الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم، العمل سيدور فى إطار إثارة وأكشن.
الفيلم الجديد سيدور حول H، وهو شخصية باردة وغامضة تعمل في أحدى شركة الشاحنات النقدية، المسؤولة عن نقل مئات الملايين من الدولارات في جميع أنحاء لوس أنجلوس كل أسبوع.
يعود التعاون بين ريتشي وستاتهام، من جديد بعد سلسلة من الأفلام التى تعاون فيها الثنائى، ومنها Lock، Stock and Two Smoking Crab and Snatch.
ويقوم بيل بلوك الرئيس التنفيذي لشركة Miramax وإيفان أتكينسون بإنتاج المشروع، ويعود ريتشي للإخراج من جديد بعد فيلمه الناجح Aladdin، الذي حقق ربحا عالميا بأكثر من مليار دولار، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline ".
يذكر أن جيسون ستاثام قام ببطولة فيلم Fast & Furious: Hobbs & Shaw، جنبا إلى جنب مع دواين جونسون، والذى حقق إيرادات وصلت إلى 758 مليون و 910 ألف دولار، منذ طرحه فى 31 مايو الماضى حول العالم.
الفيلم الجديد من سلسلة أفلام The Fast and the Furious ويُقدم الفيلم لأول مرة بدون بطل السلسلة "فان ديزل"، ويدور حول لولام لوك هوبز، و"المنبوذ ديكارد شو" اللذان يشكلان تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية.
ويشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجايسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.
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