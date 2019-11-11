تراند اليوم : مدرب هيثم أحمد زكي بالجيم يغير مجرى الأحداث بتصريح مفاجيء: هيثم كان مصابا بهذا المرض...

مازالت أصداء وفاة الفنان المصري الشاب هيثم أحمد زكي تتردد ، وبخاصة بعد تصريح عدد من المقربين منه والذين كشفوا اللحظات الأخيرة في حياته.

وقال "محمد أبو النجا" - مدرب هيثم زكي بصالة الألعاب الرياضية - أن الراحل كان يتدرب في "الجيم" بشكل يفوق قدرته بسبب معاناته من زيادة واضحة في الوزن.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي": "هيثم اكتشف أنه مصاب بمشاكل في الغدة الدرقية .. قلة نشاط الغدة الدرقية يؤدي إلى زيادة الوزن .. وبالتالي كان يتدرب هيثم من أجل محاولة إنقاص وزنه".

و رحل الفنان هيثم أحمد زكي إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر يناهز 35 سنة.

