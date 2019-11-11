تراند اليوم : نقيب الممثلين: رأيت جنازات كثيرة وقليلة .. لكن لم أرى مثل ما فعله "نعش" هيثم أحمد زكي...

كشف أشرف زكي - نقيب الممثلين بمصر - عن أغرب ما رآه في جنازة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.

وقال "زكي" في تصريحات لوسائل إعلام مصرية: "عزاؤه كان يشبه العُرس .. وحين خرجنا بالنعش من مسجد (مصطفى محمود) تمهيدًا لدفنه .. كان النعش يجري بسرعة كبيرة وكأنه يريد أن يُزف للسماء".

وأضاف: "عندما وصلنا للمقابر طلبت من أصدقائه عدم دفنه لحين وصول كافة السيارات لكني فوجئت بهم دفنوه .. لم يكن بإرادتهم .. يبدو أن هيثم كان يريد ذلك ".

وتابع: "رأيت الكثير من الجنازات .. لكني لم أرى مثل ما رأيته في جنازة هيثم أحمد زكي".

