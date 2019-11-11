كتب امير فتحي في الاثنين 11 نوفمبر 2019 07:56 صباحاً - اثارت الفنانة سما المصري الجدل بنشرها صورة جديدة عبر حسابها على انستغرام ، وهي تحلق شعر أحد الأطفال. وظهرت سما المصري في الصورة وهي ترتدي فستان قصير بينما كانت تحلق لاحد الاطفال. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر سما المصري تثير الجدل بفيديو حلاقة.. ومن وصفت بـ “شوال الرز”؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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