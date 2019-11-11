كتب امير فتحي في الاثنين 11 نوفمبر 2019 07:56 صباحاً - تألقت الطفلة غزل ترك، اخت الفنانة حلا الترك وابنة الفنانة دنيا بطمه، في أحدث جلسة تصوير خضعت لها. ونشرت دنيا بطمة، عبر حسابها على انستغرام، صورا لابنتها غزل ظهرت فيها بفستان ابيض بجانب حمام سباحة، وعلقت قائلة: “حتى زوزوات تقول لكم كل عام وأنتم بألف خييييير ???? ما شاء الله تبارك الله يمه الغمارة يحفظك ربي يا أغلى ما املك????”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غزل ابنة دنيا بطمة تخضع لجسلة تصوير بفستان ابيض! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.