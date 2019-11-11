كتب امير فتحي في الاثنين 11 نوفمبر 2019 07:56 صباحاً - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صور جديدة لها ظهرت خلالها بفستان أبيض خطفت به الأنظار ونالت إطلالتها إعجاب كل متابعيها. وكانت أنباء تداولت الأسابيع الماضية عن طلاق المخرج طارق العريان من زوجته المطربة أصالة، وزواجه من الفنانة نسرين طافش، وهو الأمر الذي نفاه طارق ونفته الفنانة أيضًا. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد شائعة زواجها من طارق العريان.. نسرين طافش تخطف الانظار بفستان ابيض! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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