قطر للبترول تعلن عن أكبر استثمار لها في دولة عربية وافريقية بالقاهرة!.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 11 نوفمبر 2019 07:56 صباحاً - أعلنت شركة قطر للبترول، اليوم الأحد، التشغيل الناجح لمشروع مصفاة الشركة المصرية لتكرير البترول في مسطرد شمال القاهرة، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعد أكبر استثمار لقطر في دولة عربية، وفي قارة أفريقيا.

وذكر بيان صادر عن الشركة: “يسر قطر للبترول، أن تعلن عن التشغيل الناجح لمشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير في مسطرد، شمال العاصمة المصرية القاهرة، حيث تمتلك قطر للبترول نسبة تبلغ 38.1 % في شركة التكرير العربية التي تمتلك بدورها نسبة تبلغ 66.6 % في الشركة المصرية للتكرير”.

وأضاف البيان: “تم بنجاح تشغيل جميع وحدات المصفاة التي يتوقع أن تصل إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة قبل نهاية الربع الأول من عام 2020، وهو ما يقلل من اعتماد مصر على المنتجات البترولية المستوردة ويساهم في خلق فرص عمل للقوى العاملة المحلية ودعم قطاع الأعمال المساندة في هذه المنطقة الحيوية من جمهورية مصر العربية”.

كما لفت البيان إلى أن هذا المشروع أكبر استثمار لقطر للبترول في دولة عربية وأكبر استثمار لها في قارة أفريقيا، ويساهم مشروع المصفاة في دعم خطط مصر لزيادة اعتمادها على الإنتاج المحلي للمنتجات البترولية وتقليص الاستيراد.