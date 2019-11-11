شاهد.. متظاهر لبناني يفاجىء مراسلة بقبلة على الهواء

كتب امير فتحي في الاثنين 11 نوفمبر 2019 07:56 صباحاً - فاجىء متظاهر لبناني مراسلة تلفزيون “سكاي نيوز العربية” دارين الحلوة بقبلة على الهواء خلال تغطيتها الإعتصام الشعبي في ساحة رياض الصلح في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقد تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة ظهور المتظاهر بشكل مفاجىء خلف المراسلة وقيامه بتقبيلها على خدها.

وقد علقت دارين الحلوة على ما جرى في تصريح لاحد المواقع قائلة: “لقد ضحكت على ردّة فعلي، كما أنني واجهت تحدياً كبيراً لأنني منعت نفسي من الدخول في نوبة ضحك بسبب ما حصل”. وقالت: “لم أقم بأي ردة فعل سلبية اتجاه المتظاهر، لأنني ظننت أن أحد أصدقائنا قام بهذه الخطوة في إطار فكاهي على الهواء، لكنني تأكدت بعد مشاهدتي الفيديو المتداول أنني لا أعرف المتظاهر””.