كتب امير فتحي في الاثنين 11 نوفمبر 2019 07:56 صباحاً - فاجأت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، متابعيها، بنشر صورة لها مع طفلة، معلّقةً أنّها أخيراً التقت بوالدها وتعرّفت إلى أختها الصغيرة.
ونشرت شام الذهبي مقطع فيديو في خاصية “الستوري” عبر “إنستغرام” للقائها بوالدها في المطار في لحظة مؤثرة.
كما نشرت شام مجموعة صور لها مع والدها واختها وعلقت قائلة: “واخيرا اجتمعت بوالدي واختى الملاك الصغير انجيلا”.
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. لقاء مؤثر بين شام ابنة اصالة ووالدها ايمن الذهبي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.