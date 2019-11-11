شاهد.. لقاء مؤثر بين شام ابنة اصالة ووالدها ايمن الذهبي!

كتب امير فتحي في الاثنين 11 نوفمبر 2019 07:56 صباحاً - فاجأت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، متابعيها، بنشر صورة لها مع طفلة، معلّقةً أنّها أخيراً التقت بوالدها وتعرّفت إلى أختها الصغيرة.

ونشرت شام الذهبي مقطع فيديو في خاصية “الستوري” عبر “إنستغرام” للقائها بوالدها في المطار في لحظة مؤثرة.

كما نشرت شام مجموعة صور لها مع والدها واختها وعلقت قائلة: “واخيرا اجتمعت بوالدي واختى الملاك الصغير انجيلا”.