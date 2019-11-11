معجب يقاضي مادونا

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجمة والمطربة الأمريكية مادونا، تتمتع بسمعة سيئة تمتد لسنوات طويلة بسبب تأخرها لساعات عن الحفلات الموسيقية الخاصة بها، وتسببت هذه العادة في غضب جمهورها الذين رفعوا دعوى قضائية جماعية ضدها.

وكانت أيقونة البوب البالغة من العمر 61 عامًا، قد غيرت وقت بدء جولة قادمة من الساعة 8:30 مساءًا حتى 10:30 مساءً، وهو الأمر الذي أغضب جمهورها.

وقال أحد جمهور مادونا ويدعى نيت هولاندر، إنّ التذاكر التي اشتراها لحفلة مادونا القادمة في الـ17 من ديسمبر والتي تقام في ميامي بيتش انخفضت قيمتها بشكل كبير بسبب تغير الوقت.

وأضاف أنه دفع مبلغ 1024.95 دولار لثلاث تذاكر وأن محاولته لاسترداد الأموال تم رفضها، والآن ينضم إليه بعض العملاء في الدعوى.

وبحسب تقرير فني عالمي صادر عن موقع “TMZ”، يقاضي نيت مادونا وشركة Live Nation؛ لأنه يدعي أنه خسر مالًا، بسبب انخفاض قيمة التذاكر بسبب تأخر وقت البدء، وأنه تم رفض استرداده المال، وهو الأمر الذي كان سخيفًا على حد قوله، ويقوم نيت بضم مجموعة من المعجبين الغاضبين الآخرين إلى دعواه، ويقاضي مادونا للحصول على تعويضات.

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والجدير بالذكر أن مادونا، كانت قد وصلت متأخرة أيضًا لجولتها الحالية “Madame X”، والتي تأخذ مسمى اسم ألبومها الأخير.

وكان من المفترض أن تبدأ عرض يوم الخميس في قصر قيصر في لاس فيجاس في الساعة 10:30 مساءًا، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى الحفل حتى منتصف الليل، وفقًا لتقارير “FOX5 Vegas”.

وكتب أحد الحاضرين على تويتر: حسنًا، استهجن الجمهور مادونا في الحفلة وكانوا يرددون (استرداد)”، ولم يختتم العرض حتى الساعة 2:45 صباحًا وقال أحد المطلعين إنه تم رد أكثر من 500 تذكرة إلى الجمهور.

وكانت جولتها السابقة قد شهدت أيضًا مجموعة من القصص المشابهة؛ إذ إنها تأخرت لأكثر من أربع ساعات عن موعد وصولها إلى حفل موسيقي في ملبورن في مارس 2016.

ظهرت مادونا على خشبة المسرح في الساعة 12:50 صباحًا لحضور عرض كان من المفترض أن يبدأ في الساعة 8:30 مساءً، واختتمت في النهاية في الساعة 3:00 صباحًا.

وعندما وصلت إلى بريسبان، كانت متأخرة للغاية في عرضها، وعندما استطاع الجمهور الخروج من الساحة، فقد فاتهم القطار الأخير.