هالي بيري تستعرض عضلات بطنها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تداول عدد من المواقع الفنية مجموعة من الصور لنجمة الأوسكار الأمريكية هالي بيري، البالغة من العمر ، 53 وذلك بعد انتهائها من التدريبات التي تقوم بها بانتظام تسأل الكثيرين عن شكل التمرينات وقوتها التي منحت هالي الـ ” shape ” الذي تحلم به كل الفتيات .

وكان موقع الديلي ميل قد نشر مقطع فيديو قصير، يوضح طريقة تمرين هالي بيري التي قد تجدها للوهلة الأولي بسيطة إلا أنها أعطتها الجسد الذي دائما تحلم به.

وظهرت هالي بيري، و هي تقوم بتدريباتها باستخدام “فوطة” رفيعه تساعدها علي التدريب بشكل صحيح ، و كأن هالي قررت الافصاح عن هذا الفيديو لتعطي أملا لكل محبيها بأنهم قادرين علي الوصول للجسد المثالي.

والجدير بالذكر أن هالي بيري التي بدأت حياتها المهنية في 1989 قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة ، و من أبرزها : ” Swordfish ” و ” Monster’s Ball ” و ” Perfect Stranger ” و ” Dark Tide ” و غيرهم .