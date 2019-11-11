سناء يوسف تحتفل بعيد ميلاد ابنها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الفنانة التونسية سناء يوسف بعيد ميلاد ابنها الوحيد “ياسين” من طليقها المنتج عمرو مكين.

الفنانة التونسية شاركت جمهورها بمجموعة صور من أجواء حفل عيد الميلاد، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

سناء أرفقت الصور بتهنئة خاصة لابنها، بقولها: “حبيب قلب ماما.. كل سنة وانت طيب وبخير.. ربنا ما يحرمني منك يا روح ماما و لا يحرمني من ضحكتك و طيبة قلبك”.

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وأضافت: “وربي يقدرني وأعرف أرسم الضحكة والفرحة في أيامك وأشوفك ديما بخير والله يحفضك ويحميك ويصلح رأيك ويجعلك من الذرية الصالحة و البارة بأهلها و يوهبك ما تتمنى في الخير”.

وتابعت: “يارب اشوفك راجل ناجح و سعيد.. عيد ميلاد سعيد ياسين ” 4 “، ينعاد عليك سنين و سنين وإنت بخير وصحة و فرحة”.

وكانت الفنانة التونسية سناء يوسف قد أعلنت انفصالها عن زوجها المنتج عمرو مكين بعد زواج استمر لمدة 5 أعوام، وأثمرت هذه الزيجة عن طفل وحيد، وهو “ياسين”.