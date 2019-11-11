نسليهان أتاغول تدعم زوجها في العرض الأول لمسرحيته الجديدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة التركية نسليهان أتاغول على حضور العرض الأول لمسرحية زوجها النجم قادير دوغلو الجديدة، وذلك بالرغم من انشغالها بتصوير مسلسلها الجديد «ابنة السفير».

نسليهان قالت للصحفين إن زوجها اشتغل كثيراً على هذه المسرحية، وبذل مجهود قوي مع فريق العمل، حتى يتمكنوا من اخراج عمل وصفته بالرائع.

في المقابل، لم يتمكن قادير من زيارة نسليهان في كواليس تصوير مسلسلها الجديد، وذلك بسبب انشغاله بالتحضير للمسرحية بالإضافة لمسلسل جديد.

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وعن كواليس تصوير «ابنة السفير» الذي تشارك نسليهان في بطولته أمام الفنان التركي أنجين أكيوريك، قالت الفنانة الشابة: «لم يسبق لي واشتغلت مع انجين، لم أتعرف عليه من قبل، و ولكني سعيداً جداً بالعمل معه في هذا المسلسل».

يُذكر أن نسليهان أتاغول وقعت في حب قادير دوغلو خلال مشاركتهما في مسلسل «فاتح حربية» عام 2013، وتوج الثنائي قصة حبهما بالزواج في حفل زفاف ضخم حضره نخبة من المع نجوم تركيا يوليو 2016.

من ناحية أخرى، كشفت مصادرصحفية عن أن أنجين سيتقاضى عن مسلسل «ابنة السفير» أجراً يصل إلى 200 ألف ليرة تركية عن الحلقة الواحدة، في الوقت الذي ستتقاضى فيه نسليهان 140 ألف ليرة تركية عن الحلقة.

«ابنة السفير» من تأليف عائشة أريلماز ونهير أردام، ومن إخراج ايمره كاباكوشاك، وهو إنتاج مشترك بين NGMedia وO3 Medya، ومن المقرر عرضه عبر شاشة ستار التركية.