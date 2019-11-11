مريم أوزيرلي رئيسة لجنة تحكيم مهرجان دولي لأول مرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافرت الفنانة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بـ«السلطانة هيام» إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تشارك في فعاليات مهرجان عالم آسيا للأفلام، المقام في لوس أنجلوس، وذلك كرئيس لجنة تحكيم.

نجمة «حريم السلطان» حرصت على مشاركة محبيها أجواء حفل الافتتاح، حيث تألقت النجمة التركية بإطلالة أنيقة ومحتشمة، ارتدت فيها فستان أحمر، ووضعت فوقه «جاكيت» أسود، بينما تزينت بطقم مجوهرات ماسية ضاعف بريق طلّتها، وفي تعليق على صور الحفل، اعربت مريم عن شدة سعادتها وفخرها لاختيارها لتولي رئاسة لجنة التحكيم.

من ناحية أخرى، تنتظر مريم أوزيرلي عرض فيلمها الجديد «kovan» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان التركي فياز دومان.

يُذكر أن مسلسل «قطاع الطرق لن يحكموا العالم» في موسمه الثاني كان آخر أعمال مريم أوزيرلي الدرامية، كما طُرح لها خلال الفترة الماضية، فيليمن هما «الطرف الآخر» أمام النجمين أوزجان دينيز واسلي أنفر، وفيلم «جنكيز رجائي» أمام الفنان كينان أميرزالي.