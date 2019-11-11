جان يامان يحتفل بعيد ميلاده الـ30 بحضور والديه وأصدقائه في سهرة صاخبة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل النجم التركي جان يامان بعيد ميلاده الـ30 في سهرة صاخبة بأحد مطاعم منطقة أورتاكوي في إسطنبول بحضور والديه، ومدير أعماله، بالإضافة لعدد كبير من أصدقائه.

حضور الحفل تبادلوا صوراً من السهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان لافتاً حرص الفنان الشاب على اطفاء شمع قالب كيك عيد ميلاده في وجود والديه إلى جانبه، وهو ما عكس شدة ارتباطه بهما، كما تبادل فانز الفنان صور عيد ميلاده مهنئين جان، متمنين له عام جديد ملئ بالنجاح والتوفيق.

من ناحية أخرى، أثار جان يامان غضب الكثيرين خلال الفترة الأخيرة بعد اختياره كوجه إعلاني لماركة عطور إسرائيلية، في الوقت الذي يستعد فيه الممثل الشاب لتأدية الواجب العسكري في الجيش التركي، حيث صرح يامان بأنه سيكون مجبراً على قص شعره والتخلي عن لحيته وأنه سيلتحق بالخدمة العسكرية مطلع العام 2020 وتحديداً 21 يناير المقبل، لافتاً إلى أنه سيحتاج لحوالي 3 سنوات ليعود لطلّته الحالية بالشعر الطويل مجدداً.

يُذكر أن جان يامان حقق شعبية كبيرة وجماهيرية عريضة في تركيا وخارجها بعد نجاحه في مسلسل «الطار المبكر» الذي شارك في بطولته أمام ديميت أوزديمير.