شافكي المنيري تحيي ذكرى ميلاد زوجها الراحل ممدوح عبدالعليم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الإعلامية المصرية شافكي المنيري ذكرى ميلاد زوجها الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم، والذي يوافق يوم 10 نوفمبر.

الإعلامية المصرية كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “10نوفمبر كل ذكرى حلوة كانت مع أجمل وأغلى الناس”.

وأضافت: “عيد ميلادك يتجدد بحب الناس ودعوات من القلوب بكل الخير والمحبة عيدك ذكرى الاحترام والمحبة سلاما عليك يا أغلى الناس”.

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يذكر أن الإعلامية شافكى المنيري تستعد لإطلاق كتاب بعنوان “أيام في بيت المحترم”، يوم الإثنين 11 نوفمبر بأحد فنادق بالقاهرة ، والذي تتناول خلاله رحلة حياتها الزوجية مع الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم.

وكان ممدوح عبدالعليم قد رحل عن عالمنا في 5 يناير عام 2016 إثر تعرضه لأزمة قلبية في الجيم، وشكلت وفاته صدمة كبيرة لكل جمهوره والوسط الفني.

وكانت شافكي المنيري قد صرحت من قبل إن الفنان الراحل لم يكن يحتفل بعيد ميلاده في هذا التاريخ وكان يفضل الاحتفال به في بداية العام، حتى أنها لم تكن تعرف تاريخ ميلاده.

شافكي قالت إن بعد ولادة ابنتهما هنا غير رأيه وبدأ يحتفل بعيد ميلاده في هذا الشهر لأن ابنتهما ولدت في نفس الشهر، وأضافت أن ممدوح كان يحب الهدوء ويكره الصخب، ولم يكن يدعو أحد لعيد ميلاده، وكانت شافكي تملأ المنزل بالبلالين.

الإعلامية المصرية كشفت إنها كانت تهديه الكتب لأنه كان يحب القراءة كثيرا، وآخر هدية اشترتها له جاكيت، ولكنه لم يرتديه إلا مرة واحدة ومات بعدها، لافتة إلى أنها ستحتفل بعيد ميلاده هذا العام وستفعل ما كان يحب منها أن تفعله.