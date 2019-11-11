سلمى أبو ضيف تحتفل بسبوع مولودة شقيقتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حصلت الفنانة المصرية الشابة سلمى أبو ضيف على لقب “خالة”، وذلك بعد أن وضعت شقيقتها مولودتها الأولى، والتي أطلقت عليها اسم “ناديا”.

الفنانة المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور من حفل سبوع مولودة شقيقتها، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

سلمى أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “إنها السعادة وأكثر فتاة جميلة رأتها عيني، الصغيرة ناديا، مرحبا بكي في العالم، ‏أخيرًا أصبحت خالة”، وقد تلقت الكثير من تعليقات التهنئة من جمهورها.

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وسلمى أبو ضيف ممثلة وعارضة أزياء مصرية، بدأت العمل في سن 16 كمذيعة راديو «رحاب إف إم» على الانترنت، درست الإعلام في جامعة القاهرة إلى جانب عملها كعارضة أزياء.

شاركت سلمى في عدد من الأعمال الفنية، ومنها: “لا تطفئ الشمس”، و”لدينا أقوال أخرى”، و”حلاوة الدنيا”، و”شيخ جاكسون”.

شاركت مؤخرا في مسلسل “طلعت روحي”، وهو بطولة إنجي وجدان، ونيكولا معوض، إنعام سالوسة، وتامر فرج، وميار الغيطي، وإسلام إبراهيم، وغيرهم.