محمد محمود عبدالعزيز يكشف تفاصيل آخر مكالمة مع هيثم زكي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر الفنان محمد محمود عبدالعزي، عن حزنه الكبير لوفاة صديقه الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، واستعاد ذكريات أخر مكالمة جمعت بينهما قبل رحيله.

محمد محمود عبدالعزيز، قال عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”: “النهاردة و أنا قاعد في العزاء كذا مره أحس إن في حاجه غلط، و كل شوية ابص في وشوش الناس اللي داخله و كأني مستني أشوف وش هيثم و أنسى تماما إن اللي أنا قاعد فيه ده عزاه و أنسى إنه سبقني و راح للحبايب”.

وكشف عن تفاصيل آخر مكالمة تليفونية له مع الراحل: “رغم أننا أخر سنتين بالذات كنا بنتكلم كتير لكن المكالمة الأخيرة ليها وقع خاص جداً، يمكن لأنها الأخيرة او يمكن لأننا غوطنا في حاجات كتير قديمة و جديدة، حاجات في الشغل، حاجات بتفرحنا و بتزعلنا حتى لو كانت تافهة و اتتريقنا على روحنا و حاجات عن اهلنا خصوصاً أبهاتنا او يمكن لأننا اتكلمنا فى حاجات ليها علاقه بربنا و الموت و الحياة، مش عارف”.

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وتابع: “شهر ١١ بالنسبالي من الأشهر الصعبة عليا أوى، و في عز ما أنا بحاول تأهيل نفسي نفسياً لاستقبال يوم ١٢ نوفمبر اللي هو يوم سنوية أبويا حصل موضوع هيثم يوم ٧ نوفمبر، اللهم لا اعتراض، الحمد لله على كل حال، الله يرحم أبويا و أبوك و يرحمك يا هيثم يا أخويا و يجمعنا ببعض على خير، اللهم اغفر لنا و ارحمنا و اهدينا إليك ولا تردنا إليك إلا و أنت راضى عنا يا رب العالمين”.

يذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي، رحل عن عالمنا يوم 7 نوفمبر، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر يناهز الـ 35 عامًا.