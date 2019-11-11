صبري فواز يوجه رسائل قاسية للوسط الفني بسبب هيثم زكي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شن الفنان المصري صبري فواز، هجومًا على زملائه من النجوم، بعد تعليقاتهم على خبر وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، عن عمر يناهز الـ 35 عامًا.

صبري فواز، قل في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “يا ريته كان شاف الحب ده قبل ما يموت، شاف حب كتير الحمد لله .. و كان دلوعتنا في اللوكيشن ..و كنا كلنا بنتعامل معاه كأنه أخونا الصغير أو ابننا.

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وأضاف: “مالقيش حد يستلم جثتة عشان رسميا لازم حد من القرايب يستلم الجثة .. و بما إن أبوه و أمه ماتوا .. وجده و خاله ماتوا، فأصبح رسميا مافيش حد يستلم الجثة.. فوافق السيد المحامى العام على إن نقيب المهن التمثيلية يستلم الجثة”.

وأضاف: “يعنى بطلوا هرى فارغ و صعبانيات سخيفة.. و ادعوا له بالرحمة و خلاص”.

كان الفنان هيثم أحمد زكي قد رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 35 عاما، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم “حليم” بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم “البلياتشو”، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل “علامة استفهام” في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.