شريف منير: كل حساباتي على مواقع التواصل مُراقبة من المباحث

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

بعد الأزمة التي تعرضت لها مؤخرا ابنته الإعلامية أسما شريف منير، وجه الفنان المصري شريف منير نصيحة لزملائه وجمهوره.

الفنان المصري نصحهم بعدم الرد على التعليقات المسيئة، بقوله: “الأصدقاء المحترمين الغالين رجاء لا تدخلوا في جدال مع هؤلاء الذين يدخلوا ليسبوا ويلعنوا ويشوهوا كل شيء وأى حد، لان الرد عليهم سيحقق مارغبوا فيه، وانا لا احب ابدا ان يتعرض اي صديق لإيذاء بالفاظ سخيفة تدل علي شخصية واخلاق وتربية صاحبها”.

وكشف عن الطريقة الصحيحة للتعامل مع هؤلاء، بقوله: “سنكتفي بحذف الشتائم وعمل بلوك بهدوء، معندناش وقت نضيعه ، ولكم كل تحية واحترام وتقدير انتوا غاليين عندى جدا.. واطمنوا حاليا كل حساباتي علي السوشيال ميديا متراقبة من مباحث الانترنت، عشان كل واحد ياخد حقه بالقانون وبالاصول”.

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وكان الفنان شريف منير قد قام مؤخرا بنشر مجموعة من تعليقات النشطاء التي هاجموه وابنته خلالها بألفاظ نابية، وذلك بسبب تصريحاتها ضد الشيخ متولي الشعراوي، وعلق قائلا: ” تفتكروا لو فضيلة الإمام .. محمد متولي الشعراوي على قيد الحياه .. وقرأ دفاع الناس عنه وعن الدين الإسلامي بالتعليقات دي .. كان هيبقى رأيه إيه؟”.

وأضاف، على حسابه الخاص على “الفيس بوك”: “ملحوظة: أنا آسف على الألفاظ النابية إللي أكيد يعاقب عليها القانون.. متهيألى مش محتاج أعمل محضر في مباحث الإنترنت عن الأشخاص المحترمين إللي علّقوا .. أكيد عندهم علم.. ده جزء بسيط من مجمل التعليقات المؤذية ليا ولبنتي ولكل عيلتي”.

وتابع: “يا ريت كل أب وكل بنت يحطّوا نفسهم مكاني.. أنا وبنتي.. محمد ناصر طلع في قناة مكملين وقال .. إني ماكنتش معترف إن أسما بنتي.. ولسه معترف بيها قريب بعد مشاكل بيني و بين والدتها الله يرحمها، إنتوا متخيلين الإفتراء و الخوض في الأعراض وصل لفين؟”.

واختتم كلامه بقوله: “محمد ناصر وكل إللي علقوا بالأذى ده .. أنا إشتكيتكم لربنا . وهتشوفوا النتيجة قريب جداً .. ده إحساسي إللي أنا مصدقه ..آسف للإطالة”.