روجينا توجه رسالة حب لزوجها أشرف زكي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية روجينا عن فخرها الشديد بزوجها الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، بعد موقفه الأخير في جنازة هيثم أحمد زكي، بالإضافة لكل ما يفعله في أي أزمة يمر بها أي فنان.

روجينا نشرت صورة جمعتها بزوجها، ووجهت له رسالة عبرت فيها عن حبها وفخرها به، بقولها: “ما انا كنت صغيرة ومش فاهمة وبحبة وانانية وعايزاة جنبى باستمرار وكانت كل مشكلنا أول الجواز انت بتفضل النقابة عليا يعنى ممكن يلغى معاد مهم ليا عشان رايح مستشفى أو بيحل مشكلة فى تصويرأو فيه واجب عزا”.

وأضافت: “لغاية ما ربنا حب يعلمنى أو يأدبنى أو يربينى ماهو تربيته أعظم تربية فيحصلى حادثة موت واقعد في المستشفى أربعين يوم ماهونش عليا غير أهلى والناس وزميلى ووقفهم جنبى مكنش فية حاجة اسمها وقت زيارة الناس على طول موجودة والله على جبر الخاطر والناس بتطبط عليك وانت فى أشد الاحتياج لدا”.

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وتابعت: “الناس دى ماكنتش بتجيلى أنا كانت بتيجى لأشرف لأنها كانت بترد اللى بيعمله معاهم لان هو كل سعادته فى الدنيا وهو بيساعد حد وهو واقف جنب حد وهو بيواسى حد وهو بيحل مشكلة لحد وعمرة مافرق بين كبير وصغير من ساعة الدرس دا اتعلمت انوا فية حد فى الدنيا يبقى هو الامان السند هو دا اللى هكلمه أول ما يحصلى حاجة دا نقيبى أشرف ذكى”.

واختتمت كلامها بقولها: “واتعلمت كمان أن بيعملوا اشرف جوزى هيترد ليا انا وبناته وهيبقى فى ميزان حسناتك هعيش انا وبناتك فخورين بيك ياحبيبى ربنا يحفظك لنا ويديك الصحة وطولة العمر”.

وكان الفنان المصري أشرف زكي قد قام بالتواصل مع المحامي العام ليتمكن من تسلم جثمان الفنان هيثم أحمد زكي ليتم دفنه، وذلك نظرا لعدم تواجد أي شخص من أسرة هيثم أحمد زكي لاستلام الجثمان من المستشفى مما أدى لتأخر وصوله للمسجد للصلاة عليه.