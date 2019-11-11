حلا شيحة توضح موقفها من الحجاب مجددا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دافعت الفنانة المصرية حلا شيحة، عن نفسها بعد الهجوم عليها بسبب تصريحها حول الحجاب الذي اعتبرته ليس الأساس في الدين.

حلا شيحة، قالت عبر خاصية الأستوري بموقع “إنستجرام”: “أنا لم أقُل إن الحجاب ليس فريضة، أنا بتكلم عن الناس اللي بتحكم على تدين المرأة من خلال الحجاب، ده لا يصح”.

وأضافت: “هناك أمور أخرى كالصلاة والقرآن والصيام مش معقولة علشان واحدة مش لابسة حجاب أو شالته أو لسَّه بتفكر تلبسه ومش قادرة، ودي حالات موجودة في مجتمعنا بصورة كبيرة يبقى نكفرها أو نشتمها أو ننقص من دينها، وحالها مع رب العالمين لا يعمله إلا الله”.

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وأنهت تعليقها قائلة: “بحترم كل ست محجبة، وأنا مش ضد الحجاب أنا ضد الشتائم والتجريح”.

يذكر ان حلا شيحة، كانت قد قالت في تصريحاتها عبر قناة CutheCrap “المجتمع يربّي أبناءه على مفاهيم خاطئة قائمة على الخوف من الله والعقاب”.

وأضافت، أنه علينا بتربية الأبناء على حب الله والتقرّب منه، رافضة فكرة الربط الحجاب بالجنة والنار، وبالتأكيد الله يحب الحجاب ولكنه ليس الأساس أو الأولوية في الدين بدليل أنه مذكور في سورة (النور) في منتصف القرآن وليس في سورة (البقرة) مثلا في بداية القرآن”.

وتابعت: “هناك محجبات يحببن الحجاب ومنهن أيضاً محجبات لأن شعرهم لا يعجبهم. الله هو الرحمن الرحيم بدليل أننا نخلع الحجاب ولا يعاقبنا ويسامحنا”.

يُذكر أن حلا، خلعت الحجاب في شهر أغسطس من العام الماضي بعد 12 سنة من التزامها به، وقررت العود للتمثيل.