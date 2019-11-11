نورهان المرشدي تبهر لجنة The Voice بأداء خليجي.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استطاعت المتسابقة المصرية نورهان المرشدي، أن تخطف قلوب لجنة تحكيم برنامج The Voice للمرة الثانية خلال الحلقة الأخيرة من المواجهة.

نورهان، غنت للمرة الأولى باللهجة الخليجية لأغنية “لا تهجى في كفوفي”، للفنانة أنغام، ورغم صعوبة كلمات الأغنية إلا أنها استطاعت أن تبهر اللجنة بصوتها لتختارها الفنانة أحلام ،للانتقال لمرحلة العروض المباشرة من البرنامج، ووصفتها اللجنة بأن صوتها مليء بالفرحة.

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وعبرت نورهان، عن سعادتها لاختيار الفنانة أحلام لها مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها لتكون على قدر ثقتها فيها من أول البرنامج.

وكانت نورهان، قد أدت خلال مرحلة الصوت وبس أغنية “يا عيني عليكي يا طيبة”، للفنانة آمال ماهر، ووصفتها اللجنة بأنها غنت لآمال ماهر بإحساس شيرين عبدالوهاب.

لمتسبقة المصرية كانت قد تعرضت للكثير من الانتقادات بعد مرحلة الصوت وبس وذلك بسبب رد فعل والدتها والذي وصفه البعض بأنه مبالغ فيه، بعد أنا نامت على الأرض لالتفات الفنانة الإماراتية أحلام، إليها خلال مرحلة الصوت.