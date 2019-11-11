ظهور شقيقة الفنان أحمد زكي وتكشف سبب تغيب العائلة عن جنازة هيثم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت إيمان عطية، شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي، وعمة الفنان هيثم أحمد زكي، على وفاته المفاجأة مؤكدة أنها صدمة كبيرة ووجيعة، وأنها إلى الآن تشعر أنها شائعة وليست حقيقية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كل يوم”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية on e: “هيثم والده كان محتويه ولم يقصر معه وربنا كان معه أحن من الكل هيثم له عائله كبيرة في الزقازيق عمته منى وأنا إخوات أحمد زكي من والدته وكنا موجودين معه”.

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وأضافت: “الانتقادات التي وجهت لنا بسبب عدم وجود أحد من عائلته ليستلم جثمانه، وجعتنا جدًا و مستحيلة كيف يقال أننا لسنا موجودين لنستلم جثمانه؟، عندما علمنا بالخبر كانت الساعة التاسعة صباحًا وكنت اعتقدها شائعة وقالوا قبل ذلك أنه توفى وأنه تزوج، وعندما عرفت من التلفزيون وأحضرت كل الأوراق التي تثبت صلة القرابة بيننا كان الأستاذ أشرف استلم الجثمان وأشكره على ذلك”.

وأكدت أن عائلتها واجهت انتقادات حادة من قبل الناس ونالتهم العديد من الشتائم بسبب عدم وجود أحد لاستلامه، قائلة: “لم نقصر في ابننا ولحمنا ودمنا وشقيقتي الكبرى انهارت بعد سماع هذا الكلام”.

وطالبت الناس بعدم الهجوم عليهم إكرامًا لأحمد زكي ونجله، مشيرة إلى أن ما أخد هيثم منهم هو دخوله التمثيل وأنهم كانوا على اتصال دائم به ولم ينقطعوا عنه.