- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
فجر المطرب والملحن المصري رامي جمال مفاجأة من العيار الثقيل، وقرر الاعلان عن اصابته بمرض جلدي منذ عام، حتى أنه يفكر في الاعتزال حتى لا يتعرض للتنمر بسبب تغير شكل جلده.
رامي اصيب بمرض “البهاق”، وقد اعلن كواليس اكتشاف اصابته ومدى معاناته في منشور كتب فيه: «الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وقدرني على الصبر.. من فترة ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت إنه مرض البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة»
وتابع: «أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها، لدرجة خلت ناس تقولي شوف بيزنس تاني اعمله عشان الناس مش هتقبلك كدة، وفكرت في كلامهم بصراحة، لقيت إن عندي حلين».
وأ اف:«يا فعلا شكرا لحد كدة على الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها، يا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة إن شكله غريب، والحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدون اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو».
من ناحية أخرى، اعلن رامي جمال عن انتهائه من اختيار وتنفيذ أغاني ألبومه الجديد، والذي وعد محبيه بأن يكون مختلف، حيث كان ألبوم «ليالينا» آخر ما طرحه الفنان، كما اطلق أغنية لعيد الأم بعنوان «دايما بخير».
كانت هذه تفاصيل خبر رامي جمال يعلن عن إصابته بمرض خطير ويفكر في الاعتزال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.