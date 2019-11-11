رامي جمال يعلن عن إصابته بمرض خطير ويفكر في الاعتزال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فجر المطرب والملحن المصري رامي جمال مفاجأة من العيار الثقيل، وقرر الاعلان عن اصابته بمرض جلدي منذ عام، حتى أنه يفكر في الاعتزال حتى لا يتعرض للتنمر بسبب تغير شكل جلده.

رامي اصيب بمرض “البهاق”، وقد اعلن كواليس اكتشاف اصابته ومدى معاناته في منشور كتب فيه: «الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وقدرني على الصبر.. من فترة ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت إنه مرض البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة»

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وتابع: «أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها، لدرجة خلت ناس تقولي شوف بيزنس تاني اعمله عشان الناس مش هتقبلك كدة، وفكرت في كلامهم بصراحة، لقيت إن عندي حلين».

وأ اف:«يا فعلا شكرا لحد كدة على الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها، يا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة إن شكله غريب، والحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدون اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو».

من ناحية أخرى، اعلن رامي جمال عن انتهائه من اختيار وتنفيذ أغاني ألبومه الجديد، والذي وعد محبيه بأن يكون مختلف، حيث كان ألبوم «ليالينا» آخر ما طرحه الفنان، كما اطلق أغنية لعيد الأم بعنوان «دايما بخير».