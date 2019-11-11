بعد شهر من وفاته.. الموت يفجع عائلة طلعت زكريا مجددا

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

بعد مرور ما يقرب من شهر على وفاتها، فجع الموت عائلة الفنان المصري الراحل طلعت زكريا مجددا.

الفنانة المصرية الشابة إيمي طلعت زكريا أعلنت وفاة زوج عمتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ونعته بكلمات مؤثرة.

إيمي كتبت: ” زوج عمتى ف ذمه الله.. رجاء الدعاء له ولوالدى وأمواتنا جميعًا”، وقد انهالت عليها تعليقات التعازي والمواساة.

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وكان الفنان المصري طلعت زكريا قد وافته المنية، عصر الثلاثاء 8 أكتوبر، عن عمر ناهز 58 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وقد نعته ابنته إيمي طلعت زكريا بكلمات مبكية، حيث نشرت صورتين له وهو يحتضنها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: ” مع السلامة يانور عينى اشوفك قريب ف الجنة”.

وأضافت: “ااااااااه يا قلبى اللى بينزف من بعدك ربنا يرحمك ياحبيبى ويصبرنى على فراق حضنك مش هقول كلمه بابا تانى.. اللهم ثبته عند السؤال يارب هتوحشنى ياطاطا”.

كما نشر شقيقها عمر صورة تجمعه بوالده الراحل، وكتب: “ربنا يرحمك يا حبيبي ويجمعني بيك في الجنة.. اللهم صبر اللهم قوة أنا لله وأنا اليه راجعون”.