نوال الزغبي بالـ"هوت شورت" في أحدث ظهور لها

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نوال الزغبي بالـهوت شورت في أحدث ظهور لها
الإثنين 11 نوفمبر 2019
نشرت الفنانة نوال الزغبي عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة لها من خلال إجازتها ارتدت خلالها «هوت شورت» ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها.
وتشارك "نوال" في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب «The Talent»، وهو برنامج جديد سيكون فريدًا، حيث سيعرض من خلال تطبيق يتمّ تحميله عبر الهاتف.
وطرحت نوال الزغبي مؤخرًا أحدث كليباتها "كده باي"، وحققت من خلالها ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة، والأغنية من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع إلهامي دهيمة، وميكس أحمد حسام.
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