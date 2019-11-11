شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "ميدواي" يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية والان مع التفاصيل

فيلم ميدواي يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية الإثنين 11 نوفمبر 2019 تصدر فيلم المغامرات الحربي التاريخي الجديد "ميدواي" إيرادات السينما بأميركا الشمالية مطلع الأسبوع محققا 17.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة وودي هارلسون ولوك إيفانز وماندي مور وباتريك ويلسون ومن إخراج رولان إيمريتش. وجاء فيلم الرعب والإثارة الجديد "دكتور سليب" في المركز الثاني بإيرادات بلغت 14.1 مليون دولار، والفيلم بطولة إيوان مكريغور وريبيكا فيرغسون وكيليغ كوران وكليف كورتس ومن إخراج مايك فلاناغان. Advertisements واحتل الفيلم الكوميدي العائلي الجديد "اللعب بالنار" (بلاينغويذ فاير) المركز الثالث بإيرادات بلغت 12.8 مليون دولار، والفيلم بطولة جون سينا وكيغان-مايكل كي وبريانا هيلدبراند ومن إخراج أندي فيكمان. وجاء الفيلم الكوميدي الرومانسي الجديد "عيد الميلاد الأخير" (لاست كريسماس) في المركز الرابع مسجلا 11.6 مليون دولار، والفيلم بطولة إيما تومسون وغريغ وايز وهنري غولدنغ وميشيل يوه ومن إخراج بول فيغ. وتراجع فيلم الحركة والمغامرة "المدمر: المصير المظلم" (تيرميناتور:دارك فيت) من المركز الأول إلى المركز الخامس هذا الأسبوع محققا 10.8 مليون دولار، والفيلم بطولة أرنولد شوارزنيغر وليندا هاميلتون ونتاليا رايزوماكنزي ديفيس ومن إخراج تيم ميلر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيلم "ميدواي" يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.