امريكيان يدخلان موسوعه جينيس كأكبر زوجين في العالم علي قيد الحياه 211 عاما

الإثنين 11 نوفمبر 2019

اختارت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية زوجين أمريكيين يبلغ مجموع عمريهما 211 عامًا، كأكبر زوجين في العالم على قيد الحياة.



ويأتي ذلك قبل شهر واحد من احتفال جون هندرسون الذي يبلغ من العمر 106 أعوام وزوجته شارلوت، 105 أعوام، بالذكرى الثمانين لزواجهما في الـ 15 من ديسمبر المقبل.

وارتبط الزوجان خلال فترة الكساد الكبير في عام 1939، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومر على الزوجين الكثير من الاختبارات والأوقات الصعبة؛ لكن حبهما صمد أمام اختبار الزمن.

وعن سر العمر الطويل والزواج السعيد، قال جون لشبكة CNN الأمريكية: "عش الحياة باعتدال وكن ودودًا لزوجتك".

وبالرغم من كبر سنيهما، إلا أنهما لا يزالان يتمتعان بصحة جيدة، ويمارس جون التمارين الرياضية كل يوم.

التقى الزوجان في عام 1934 أثناء التحاقهما بجامعة تكساس، وكان جون حارسًا لفريق كرة القدم، بينما كانت شارلوت تأخذ دروسًا لتصبح معلمة.

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يعدُّ جون الآن أكبر لاعب كرة قدم في جامعة تكساس، واعتاد منذ الصغر على حضور مباراة واحدة على الأقل كل عام، وهو تقليد حافظ عليه لمدة 84 عامًا.

في عام 2009 ، انتقل الزوجان إلى قرية Longhorn Village، وهي عبارة عن مجمع معيشة كبير يعيش فيه كبار السن من خريجي الجامعة.

وحتى العام الماضي، كان لقب أكبر زوجين في العالم من نصيب زوجين يابانيين، يبلغ عمرهما مجتمعين 208 أعوام.

واعتبر ماساو ماتسوموتو، 108 أعوام وزوجته مياكو 100 عام أكبر زوجين على قيد الحياة بعد أن جمعت موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية عمريهما، وكان الاثنان متزوجين منذ أكتوبر 1937.

وقالت ابنتهما هيرومي، إن أبويها في المرحلة الأخيرة من حياتهما، وإنه لشرف بالنسبة لهما أن يحصلا على هذه الجائزة، متمنية أن يواصلا حياتهما بسلام.

ولم يتمكن الزوجان من إقامة حفل زفاف في الصغر؛ لأن اليابان كانت بصدد خوض حرب، وانتدب ماساو للخارج كجندي، لكن هذا لم يمنعهما من تأسيس أسرة كبيرة تتضمنت 25 حفيدًا.