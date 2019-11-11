ابرز النجوم الغائبون عن عزاء الراحل هيثم ذكي وعلي رأسهم الزعيم

الإثنين 11 نوفمبر 2019

تفاجأ الجمهورُ بغياب عددٍ من النجوم المعروفين عن عزاء أو جنازة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، رغم العلاقة الوطيدة التي جمعتهم به أو بوالده أحمد زكي.



وأتى في مقدمة تساؤلات الجمهور كالعادة الفنان عادل إمام رغم حضور ابنه محمد إمام الذي كان في مستقبلي العزاء في هيثم زكي، وهو نفس السؤال الذي طرحه المتابعون بعد عدم ظهور الزعيم في عزاء الفنان طلعت زكريا الذي توفي قبل شهر.

ورغم العلاقة القوية التي جمعت الفنانة هالة صدقي بالفنان الراحل ووالده غير أن الجمهور استغرب عدم حضورها للعزاء أو

Advertisements

الجنازة، وهي التي شاركت أحمد زكي في مجموعة أفلام كان من بينها "الهروب"، و"ولاد الإيه".

وانتقد عددٌ من المتابعين أيضًا الفنان أمير كرارة لغيابه عن العزاء، لاسميا وأنه شاركه الموسم الماضي في مسلسل "كلبش"، كما غابت أيضًا الفنانة شيرين رضا.

في المقابل برّرت الفنانة يسرا غيابها عن جنازة وعزاء هيثم أحمد زكي بوجودها في الولايات المتحدة، وكذلك الفنانة رغدة التي سافرت إلى لندن قبل الوفاة، وهما اللتان تجمعهما علاقة قوية بوالده الراحل أحمد زكي.

ورغم الجضور الكبير لنجوم الفن في عزاء وجنازة الفنان هيثم أحمد زكي غير أنه لم يغب عن أذهان عدد كبير من الجمهور التعليق على أسباب غياب النجوم المذكورين، خاصةً وأن الفنانين أعلاه تحدّثوا في مناسبات إعلامية كثيرة عن العلاقات القوية التي كانت تجمعهم بوالده أحمد، فكان من باب الأولى وفق قولهم أن يكونوا حاضرين في مثل هذه المواقف الحزينة، لاسيما وأن وفاته شكّلت صدمةً مدويةً في الوسط الفني المصري.

في المقابل حرص أبناء جيل النجم الشاب الراحل هيثم أحمد زكي على الحضور والاحتشاد وسط الجماهير في تشييع جثمان صديقهم وفاءً له وكان أبرزهم ناهد السباعي، ودينا الشربيني، وزينة، ومحمد فراج، وبسمة، وطارق عبدالعزيز، وباسم سمرة وغيرهم.

كما أقامت شقيقتا الفنان الراحل أحمد زكي، وهما "الحاجة منى" و"الحاجة إيمان" سرادق عزاء لاستقبال المُعزّين بوفاة الفنان هيثم أحمد زكي وذلك بمسقط رأسه في محافظة الشرقية في مصر.

وتوافد أهالي الشرقية على مسقط رأس الأسرة بحي الحسينية بالزقازيق، لتقديم واجب العزاء، ووُضعت صورة هيثم أحمد زكي على باب العزاء، واصطفّت الأسرة والأقارب من عائلته للتأكيد على أن "هيثم" له أقارب وليس وحيدًا كما أُثير.

وكشفت شقيقتا أحمد زكي في تصريحات لوسائل إعلام محلية أنهما فوجئتا بتصريح نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، والذي قال إنه لا يوجد أحد من أسرة هيثم لاستلام الجثمان، موضّحتين أنهما فوجئتا بخبر الوفاة صباح الخميس وظنتا أنها شائعات تم إطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي.