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شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان المصري يوسف الشريف يبدأ في تصوير مسلسل النهايه في الاردن في 20 نوفمبر والان مع التفاصيل
الإثنين 11 نوفمبر 2019
الفنان المصري يوسف الشريف
يبدأ تصوير مسلسل النجم يوسف الشريف "النهاية" يوم 20 نوفمبر الحالى بالأردن لتصوير المشاهد الخارجية هناك، والعمل من إنتاج سينرجى وتأليف عمرو سمير عاطف، ويستمر التصوير هناك لمدة 10 أيام ويعود الشريف لاستكمال التصوير فى القاهرة.
مسلسل "النهاية – The end" تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجي ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه في أحداث المسلسل.
ويعود النجم يوسف الشريف بمسلسل "النهاية - "The End" إلى الدراما الرمضانية للمنافسة به في موسم رمضان المقبل، بعد غيابه عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب" الذي شارك فى بطولته روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاوري، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.
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