نجل الفنان المصري عمرو سعد يشارك فى فيلم "صندوق الدنيا" مع باسم سمرة ورانيا يوسف

الإثنين 11 نوفمبر 2019

يشارك الفنان الطفل رابى نجل النجم عمرو سعد ضمن أحداث فيلم "صندوق الدنيا" الذى يشارك فى بطولته كل من الفنان باسم سمرة ورانيا يوسف وخالد الصاوى وصلاح عبدالله ومن تأليف واخراج عماد البهات ويجسد رابى ضمن احداث العمل أحد الأدوار الرئيسية .



ولم تكن المرة الأولى الذى يشارك فيها نجل عمرو سعد فى عمل فنى حيث شارك فى عدد من الأعمال وكانت بدايته في دور بسيط في فيلم "حديد" مع والده ولقى ثمار النجاح في مسلسل "يونس ولد فضه" الذي جسد شخصية يونس وهو صغير ولقى صدى كبير ومن ثم شارك والده مسلسل "وضع أمني" بشخصية طيشة التي تعد غريبة على رابي ولكن اتقنها ما لاقى إعجاب النقاد ونال عدد من الجوائز على مسلسل "يونس ولد فضه" و "وضع أمني" كما شارك فى مسلسل "عائلة الحاج نعمان" مع الفنان تيم الحسن .

وتدور أحداث فيلم "صندوق الدنيا" حول عدد من الحواديت والقصص ويضم عددا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح او الفشل والفيلم بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، عمرو القاضي، احمد كمال ويضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم تأليف وإخراج عماد البهات.