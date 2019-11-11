فجر السعيد في أول ظهور تكشف عن وضعها الصحي بعد أحدث عملياتها الجراحية

الإثنين 11 نوفمبر 2019

فجر السعيد

خرجت الإعلامية الكويتية فجر السعيد بعد غياب طويل في أول رسالة لها بعد أحدث عملياتها الجراحية كاشفة لمتابعيها وجمهورها عن حالتها الصحية مؤكدة أنها بدأت بتلقي العلاج بعد سلسلة من العمليات التي ساعدتها على تخطي أصعب مرحلة في حياتها.



قامت الإعلامية فجر السعيد بإطلاق تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ قالت فيها: ”الحمد لله حمد الشاكرين بفضل الله سبحانه ثم دعائكم ثم شطارة الدكتور Alexander RAULT ربي نجاني مما كنت فيه وبديت مرحلة إعادة التأهيل للعودة إلى الحياة المعتادة من جديد“.

سرعان ما تلقت الإعلامية فجر السعيد الكثير من التعليقات الإجيابية لسلامتها من بينها:

”لك وحشة، حمد الله على السلامة، ما شاء الله الحمد لله على السلامة الله يقومك بالسلامة والعافية وترجعين تجلدين من يستحق الجلد“.

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وأضافت الإعلامية فجر السعيد على حديثها قائلة:

"العمليه التي اجريتها ليست سهله.انها عمليه كبرى استمرت أكثر من 8 ساعات.خذوني من الغرفه الساعه 12 توقيت باريس ورجعوني الغرفه 12 بالليل توقيت باريس .. الدكتورAlexander RAULTيقول العمليه الاولى كانت To Save Live لان وضعي الصحي كان سيء جداً وهناك غرغرينا في الأمعاء وتسمم بالدم وجرثومه

من ثم أشارت في تغريداتها المتتالية قائلة: ”يقول الدكتور Alexander RAULT العملية الأولى خذيتها على عاتقي ومسؤوليتي وأعلم أنها مخاطرة لكن كان لا بد من إنقاذ حياتچ“.

”وبعدها جلست في العناية المركزة شهرًا كاملًا، ثم خرجت إلى غرفة ملاحظة تحت رقابة الطاقم الطبي لأني حتى تلك اللحظة لم أستطع التحرك، فقط يدي تتحرك قليلًا“.

وكانت الكاتبة والإعلامية فجر السعيد، قد مرت بوعكة صحية في آب الماضي بعد خضوعها للتكميم لتؤثر بها بشكل سلبي ويتدهور الأمر لما هي عليه اليوم ولله الحمد.