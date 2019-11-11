قمر يبدأ تصوير جزء ثاني من "حريم كريم"

شهدت الفترة السابقة، حالة نشاط فني من قِبل الفنان مصطفى قمر، حيث طرح مؤخرًا عدة أغنيات جديدة ضمن ألبومه الجديد "ضحكت ليا"، بالإضافة إلى إعلانه عن الشروع في تنفيذ الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم".

أوضح قمر، خلال لقائه في حلقة برنامج The Insider بالعربي، أن السر وراء ذلك النشاط، هو زوجته الثانية غادة رزق، التي كان قد تزوجها منذ أربع سنوات، بعد انفصاله عن زوجته الأولى أم أبنائه، حيث قال: "احنا اتجوزنا من 4 سنين، والحقيقة من يوم ما عرفتها بتدفعني إني مكسلش"، مُضيفًا: "هي مصدر طاقة إيجابية بالنسبة لي". قد يهمك ايضاً: مصطفى قمر يستعد لإحياء حفلًا في إحدى المدارس الخاصة طلعت زكريا يؤكد لم أتخذ قرارا بشأن فيلم "حريم كريم 2" مع مصطفى قمر

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