شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب يجسد شخصية سواق ميكروباص في "الأخ الاكبر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم محمد رجب تصوير مشاهده في مسلسل "الأخ الكبير"، ويجسد شخصية سواق ميكروباص ويدعى "حربى أبو رجيله" خلال الأحداث ويقدم فيه الدراما الشعبية في 45 حلقة، حيث يظهر بدور شاب فقير ويواجه تحديات الحياة إذ يمر بأكثر من أزمة يحاول التغلب عليها.



محمد رجب فى كواليس مسلسل الأخر الكبير

وانتقل محمد رجب إلى الديكور الرئيسي وهو الحارة الشعبية بمدينة الإنتاج الإعلامي إلى هذا الديكور لتصوير المشاهد الداخلية ضمن أحداث "الأخ الكبير"، بعد تصوير 6 أيام في المستشفى اليوناني بالعباسية والتي انطلق أول مشاهد العمل فيها

"الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، ايهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة وعدد اخر من الفنانين.

أما "الأخ الكبير" يسجل التجربة لمحمد رجب فى نوعية أعمال ال 45 حلقة بعد خوضه السباق الرمضانى الماضى بـ"علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش وشارك فى بطولته ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، كوكى، محمد نجاتى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى.