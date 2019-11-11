بالصور- دنيا بطمة بعباءة شتوية أنيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشرت المطربة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، مجموعة صور جديدة لها.

وظهرت "دنيا" في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية عباءة شتوية، وعلقت: "كل عام وأنتم بألف خير، فصل الشتاء دخل".

وتحرص دنيا على التواصل مع جمهورها بشكل دائم، وترد على استفساراتهم وأسئلتهم، كما تشاركهم لحظاتها المميزة بصحبة عائلتها.

يذكر أن آخر أعمال دنيا بطمة أغنية "ندمانة"، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان إيهاب أمير، ومن إخراج زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك.