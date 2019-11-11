"ربنا يعافيك".. فنانون يساندون رامي جمال بعد إعلان مرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تفاعل عدد من الفنانين، عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع إعلان المطرب رامي جمال، إصابته بمرض البهاق.

وفي التقرير التالي نرصد أهم تعليقات الفنانين على مرض جمال..

ياسر السقاف

قال الإعلامي ياسر السقاف، مقدم برنامج "ذا فويس" على قناة "إم بي سي" عبر حسابه في "انستجرام": "سلامتك يا فنان.. يكفي قلبك وصوتك وإحساسك يا رامي.. بنحبك".

محمد نور

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وعلق المطرب محمد نور، عبر حسابه في "انستجرام": "إيه اللي إنت بتقوله ده.. دي حاجة عادية، زي أي حاجة.. أنت جميل وكل الناس بتحبك، فنان كبير وأنا من أول جمهورك، وأول واحد قلتلك لازم تغني، أخويا وصاحب عمري، بحبك قد الدنيا".

عمر السعيد

فيما حرص الفنان عمر السعيد، على دعم رامي، عبر حسابه في "انستجرام": "بنحبك زي ما أنت".

الشاعر تامر حسين

ودعم الشاعر تامر حسين، رامي، عبر حسابه في "انستجرام"، قائلاً: "يا روما يا حبيبى يا صديقي المُحترم، ربنا يعافيك ويشفيك.. الناس حبيت فنك، ألحانك، شخصيتك، سيرتك.. الباقي كله والله شكليات، وربنا يفرحك ويطمنك وكل اخواتك وحبايبك فى ضهرك دايمًا".