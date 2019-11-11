الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي: "كان ناوي يسيب التمثيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل "هيثم أحمد زكي"، ‏إنه علم بخبر الوفاة من والده، ولم يصدق في البداية، واعتبر الأمر مجرد شائعة أو مزحة سخيفة، مضيفًا أنه تيقن ‏فيما بعد من الأمر ودخل في حالة حزن شديدة‎.‎

وتابع رامي، في تصريحات لبرنامج "القاهرة الآن"، على قناة "العربية الحدث"، أن هيثم كان يكبره بـ 6 سنوات، وعاشا سويًا حتى أصبح عمر رامي 6 سنوات، ثم أراد والده ‏عز الدين بركات وعقب وفاة الفنانة هالة فؤاد، أن يأخذهما للعيش معه في لندن، لكن رامي فقط سافر مع والده، وظل هيثم في مصر حتى لا يعيش بعيدًا عن أبيه الفنان الراحل أحمد زكي‎.‎

واستكمل: "هيثم أخبرني منذ 3 أشهر أنه يريد السفر للندن، ليعيش معي، كان ناوي يتجوز إنجي ويجوا لندن ‏يستقروا هنا ويشتغل معايا ويغير حياته.. كنا بنحب بعض جدًا.. وعمر ما المشاعر اتغيرت بيننا".

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وأوضح، أن أصدقاء هيثم الذين حضروا العزاء، مثل الفنان محمد إمام والفنان خالد سرحان والفنان عمر متولي، قدموا له التعازي والمواساة وأعربوا عن ندمهم لأنهم لم يقتربوا من هيثم في حياته ‏بالقدر الكافي، قائلًا إنه شعر بالامتنان لهم لأنه أحس بكم الحب الذي يكنوه لهيثم، موضحًا أن هيثم لم يعان من أي مشكلة ‏صحية.‏

وأضاف، أن هيثم كان يُذكره دائمًا أنهما من أم واحدة، وأن ذلك أقوى من الصلة من جهة الأب، وأنه ‏كان يخبره بالنصائح التي اعتادت الراحلة هالة فؤاد على توجيهها له لأنه الأخ الأكبر، وأنه يجب عليه ‏الاعتناء برامي لأنه الأصغر.‏

وتوفى هيثم أحمد زكي، فجر الخميس، عن عمر يناهز 35 سنة، إثر إصابته بهبوط حاد ‏في الدورة الدموية، بحسب التشخيص المبدئي، إلا أن نيابة أول وثان الشيخ زايد، أصدرت ‏تقرير الوفاة، الذي أشار إلى أن الوفاة طبيعية، وأن المتوفى عانى من متاعب صحية مساء الثلاثاء الخامس من ‏نوفمبر، تتمثل في مغص وتقلصات أصابته نتيجة تناوله لعقاقير ومقويات العضلات، خاصة أن في هذا اليوم ‏كان عائدًا من "الجيم"، ومرهق بسبب التمارين، وتعاطيه جرعة زائدة من العقاقير التي تسببت في إعيائه.