ملك قورة بإطلالة كاجوال في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة الشابة ملك قورة، لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي في موقع "انستجرام". وظهرت ملك في الصور بإطلالة كاجوال، خلال رحلتها في العاصمة الهولندية، وعلقت: "العودة إلى مدينتي المفضلة". وشاركت قورة في عملين خلال السباق الرمضاني الماضي، أولهما مسلسل "سوبر ميرو"، بطولة الفنانة إيمي سمير غانم، ومسلسل "فكرة بمليون جنيه"، بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي. واحتفلت مريم قورة، شقيقة الفنانة ملك قورة، 20 أكتوبر الماضي، بحفل زفافها في إحدى الفنادق المطلة على النيل بحضور والدها الدكتور محمد قورة، ووالدتها الفنانة عبير منير، وعدد من أقاربها وأصدقائها.

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