دنيا بطمة تنشر جلسة تصوير لابنتها غزل.. فهل تشبهها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت المطربة المغربية دنيا بطمة، مجموعة من الصور لابنتها "غزل"، عبر حسابها الرسمي في موقع "انستجرام".

وظهرت غزل في الصور بفستان منفوش من أمام "حمام السباحة"، وعلقت بطمة: "حتى زوزوات تقول لكم كل عام وأنتم بألف خير، ما شاء الله تبارك الله يمه الغمارة يحفظك ربي يا أغلى ما أملك".

وتزوجت بطمة بالمنتج البحريني محمد الترك عام 2013، وأنجبت منه ابنتها "غزل" عام 2017.

وطرحت بطمة كليبها الجديد "ندمانة" يوم 28 أكتوبر الماضي، عبر قناتها الرسمية في "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان إيهاب أمير، والكليب من إخراج حسن الكورفتي.