"مجنون أفندي".. منة فضالي توجه رسالة إلى أحمد عصام في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة منة فضالي زميلها أحمد عصام بعيد ميلاده الـ 39، الموافق 10 نوفمبر.

ونشرت منة صورة تجمعها بعصام، عبر حسابها الرسمي في موقع "انستجرام"، وعلقت: "طبعًا مش محتاجة أمدح فيك أنت عارف رأيي فيك كويس، محترم وجدع و100 راجل وشاطر ومتجدد، وفخورة دايمًا بيك أنك صاحبي وأخويا اللي مجنني يا مجنون أفندي".

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وتابعت فضالي: "المهم بقي كل سنة وأنت طيب يا صاصتي وعقبال 100 سنة كلها نجاح وتألق وعقبال ما أفرح بيك يا غالي، ودايمًا مع بعض طبعًا بخاف منك علشان أنت مجنون يا بتاع النار أنت".

واحتفل الفنان أحمد عصام بعيد ميلاده، أمس الأحد الموافق 10 نوفمبر من عام 1980.

ويعتبر أحمد عصام أحد مؤسسي فن الخدع الضوئية والألعاب النارية في الحفلات، وبدأ مشواره مع المطرب محمد منير، ثم تامر حسني، ومحمد حماقي، وعمرو دياب، قبل أن يقدم فقراته الخاصة منفردًا، إلى جانب مشاركته كممثل في أكثر من فيلم ومسلسل كان آخرها "بيت السلايف".