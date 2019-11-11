أية عبدالله بفستان "أوف شولدر" في أحدث جلسة تصوير



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت المطربة آية عبدالله صورتين، عبر حسابها الرسمي في موقع "انستجرام"، من جلسة خضعت لها على هامش حفلها الذي أقيم في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28 بدار الأوبرا المصرية.

وظهرت آية في الصور بفستان أبيض "أوف شولدر"، وعلقت:" من كواليس حفلتي في مهرجان الموسيقى العربية".

وقدمت آية خلال الحفل، أغنيات "أنت عمري" و"ليه يا قلبي ليه" و"أكدب عليك" و"محبتنيش "وأنا صعيدية" و"أنا بستناك".

يُذكر أن دار الأوبرا المصرية أعلنت تفاصيل الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، التي تُقام في الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر الجاري، ويقدم المهرجان 37 حفلًا غنائيًا بمشاركة 92 فنانًا من 7 دول عربية.