بالفيديو| إدوارد يعلق على رحيل "هيثم أحمد زكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان إدوارد على رحيل زميله الشاب هيثم أحمد زكي، أثناء تقديم العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وقال إدوارد، أثناء لقائه في برنامج "عرب وود"، على شاشة "روتانا": "مصر كلها حزينة عليه، ومصر كلها أهله، أنا كان ليا الشرف إني اشتغلت معاه السنة اللي فاتت".

ورحل هيثم عن عالمنا عقب إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وشيّع جثمانه من مسجد مصطفى محمود بعد أداء صلاة الجنازة عليه ظهر الخميس الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وشارك إدوارد زميله الراحل هيثم زكي في مسلسل "علامة استفهام"، الذي عرض العام الماضي، من بطولة محمد رجب، وميرهان حسين وعبدالرحمن أبو زهرة، وعماد رشاد، ومن تأليف إسلام حافظ ومن إخراج سميح النقاش، وإخراج شركة سينرجي للإنتاج الفني.